Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири

Президент России высказал искреннюю благодарность за предложение о помощи.

Вечером 31 июля президент США Дональд Трамп позвонил президенту Владимиру Путину. Он предложил помощь в тушении лесных пожаров Сибири. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Путин отметил, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами, но при необходимости Россия воспользуется предложением США.

Президент России оценил этот шаг со стороны Президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами. Президенты договорились продолжать общение по телефону и лично.