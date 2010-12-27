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Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири
Сегодня, 8:26
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nastya960

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири

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Президент России высказал искреннюю благодарность за предложение о помощи.

Вечером 31 июля президент США Дональд Трамп позвонил президенту Владимиру Путину. Он предложил помощь в тушении лесных пожаров Сибири. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Путин отметил, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами, но при необходимости Россия воспользуется предложением США.

Президент России оценил этот шаг со стороны Президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами. Президенты договорились продолжать общение по телефону и лично.

 

 

Теги: лесные пожары, путин, сибирьгорит, трамп
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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