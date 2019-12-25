Бывший президент США Дональд Трамп покинул Гильдию киноактеров США. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что данное решение политик принял по собственному желанию. Трамп направил письмо с сообщением о выходе из гильдии актрисе Габриель Картерис.
Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого дисциплинарного комитета, направленного на то, чтобы лишить меня членства в союзе.
Дональд Трамп, бывший президент США
Он отметил, что гордится своими актёрскими работами в таких картинах как "Один дома 2", "Образцовый самец", "Уолл-стрит: Деньги не спят", а также в большом количестве телешоу. Трамп заявил, что организация ничего не делает для своих членов, а только собирает взносы. Он подчеркнул, что не хочет больше быть связанным с такой организацией.
Ранее социолог объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы.
Фото: pixabay.com
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