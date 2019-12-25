Он отметил, что гордиться своими актёрскими работами в таких картинах как "Один дома 2", "Образцовый самец".

Бывший президент США Дональд Трамп покинул Гильдию киноактеров США. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что данное решение политик принял по собственному желанию. Трамп направил письмо с сообщением о выходе из гильдии актрисе Габриель Картерис.

Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого дисциплинарного комитета, направленного на то, чтобы лишить меня членства в союзе. Дональд Трамп, бывший президент США

Он отметил, что гордится своими актёрскими работами в таких картинах как "Один дома 2", "Образцовый самец", "Уолл-стрит: Деньги не спят", а также в большом количестве телешоу. Трамп заявил, что организация ничего не делает для своих членов, а только собирает взносы. Он подчеркнул, что не хочет больше быть связанным с такой организацией.

Ранее социолог объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы.

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