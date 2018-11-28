Трамп официально объявил о планах баллотироваться на второй президентский срок

Он заверил, что никто не сделал за 2,5 года столько, как его администрация. Он планирует повторить свой успех.

Президент США Дональд Трамп официaльнo объявил о решении выдвинуться на второй президентский срок. Об этом он рaccказал на выcтyплeнии пepeд cтopонниками во Флориде.

Он заверил, что никто не сделал за 2,5 года столько, как его администрация. Он планирует повторить свой успех. Также об участии в выборах в 2020 году заявили 20 кандидатов от Демократической партии.

По данным опроса, который проводил телеканал Fox News, за главного конкурента Дональда Трампа – экс вице-президента Джо Байдена свои голоса готовы отдать 49% избирателей, за Трампа – 39%.

В 2016 году Трамп победил на выборах с лозунгом "Сделаем Америку великой снова!".

Трамп: "Отношения США и России были испорчены расследованием Мюллера".

Видео: YouTube/ CBC News

YouTube/ The White House