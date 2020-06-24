Трамп объявил о создании собственной соцсети

Запуск приложения намечен на первый квартал 2022 года.

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG). Под началом этой медиагруппы будет разработана нова социальная сеть, называться она будет "TRUTH social". Об этом говорится в распространенном во вторник от имени политика пресс-релизе компании.

Трамп отметил, что таким образом он хочет дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины. Он считает, что они использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки.

TMGT станет публичной компанией путем слияния с Digital World Acquisition Group, акции которой уже представлены на электронной бирже NASDAQ. Приложение для соцсети уже доступно в App Store для предзаказа. Предполагается, что в ноябре 2021 года начнется бета-тестирование приложения, а запуск приложения намечен на первый квартал 2022 года.

Ранее мы писали, что Трамп предрек США конец через три года.

Видео: YouTube / Reuters