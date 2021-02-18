Трамп не готов говорить о планах вновь баллотироваться в президенты

Об этом политик заявил американским журналистам.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не готов говорить о планах вновь баллотироваться в главы Белого дома. Об этом политик сообщил журналистам Newsmax TV. Однако спикер отметил, что сейчас имеет сторонников больше, чем имел до президентских выборов 2020 года, когда он проиграл оппоненту-демократу Джо Байдену.

Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка Дональд Трамп, экс-президент США

Авторы издания Politico сообщили, что ранее Дональд Трамп извещал людей, входящих в его окружение, о личном намерении баллотироваться на следующих президентских выборах.

В США снесли 39-этажное казино Trump Plaza.

Видео: YT / Newsmax TV