В США снесли 39-этажное казино Trump Plaza

Казино в высотке бывшего президента США Дональда Трампа открылось в 1984 году.

В Атлантик-Сити снесли 39-этажный небоскреб Trump Plaza, где находились отель и казино.

Казино в высотке бывшего президента США Дональда Трампа открылось в 1984 году. За все эти годы в здании проводилось множество боксерских поединков. В 2014 году игорное заведение закрыли, а здание решили снести.

В конце 2020-го The Guardian сообщила, что право взорвать Trump Plaza продадут на благотворительном аукционе. После 2009 года Трамп разорвал большую часть связей с Атлантик-Сити.

Трамп планирует вернуться к активному участию в политической жизни.

Видео: YouTube/ Bloomberg Quicktake: Now