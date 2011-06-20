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nastya960
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В США снесли 39-этажное казино Trump Plaza

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Казино в высотке бывшего президента США Дональда Трампа открылось в 1984 году.

В Атлантик-Сити снесли 39-этажный небоскреб Trump Plaza, где находились отель и казино.

Казино в высотке бывшего президента США Дональда Трампа открылось в 1984 году. За все эти годы в здании проводилось множество боксерских поединков. В 2014 году игорное заведение закрыли, а здание решили снести.

В конце 2020-го The Guardian сообщила, что право взорвать Trump Plaza продадут на благотворительном аукционе. После 2009 года Трамп разорвал большую часть связей с Атлантик-Сити.

Трамп планирует вернуться к активному участию в политической жизни.

Видео: YouTube/ Bloomberg Quicktake: Now

Теги: trump plaza, дональд трамп, небоскреб
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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esminarin
Сегодня 20:10

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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