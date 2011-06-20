В США снесли 39-этажное казино Trump Plaza

В Атлантик-Сити снесли 39-этажный небоскреб Trump Plaza, где находились отель и казино.
Казино в высотке бывшего президента США Дональда Трампа открылось в 1984 году. За все эти годы в здании проводилось множество боксерских поединков. В 2014 году игорное заведение закрыли, а здание решили снести.
В конце 2020-го The Guardian сообщила, что право взорвать Trump Plaza продадут на благотворительном аукционе. После 2009 года Трамп разорвал большую часть связей с Атлантик-Сити.
Трамп планирует вернуться к активному участию в политической жизни.
Видео: YouTube/ Bloomberg Quicktake: Now
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