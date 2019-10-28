Трамп назвал Зеленского новым президентом РФ

Он оговорился во время комментирования стенограммы разговора.

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл. Слова Трампа опубликовали на сайте Белого дома.

Трамп комментировал стенограмму его разговора с Зеленским и заявил, что это была "отличная" беседа, а противники попытались раздуть из этого скандал.

Вдобавок, русский — как вы знаете, новый российский президент — хороший мужчина, сделал свое заявление. Там не было давления Дональд Трамп

В начале осени в США начался скандал из-за того, чтобы якобы Трамп пытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок.

Ранее Белый дом показал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

Видео: Youtube/ The White House, MSNBC, CBS News, NBC News