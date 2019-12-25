Трамп готов к продвижению по новым санкциям против России, заявил Грэм*

Американский сенатор уверен, что Белый дом поддержит законопроект.

Американский сенатор Линдси Грэм*, внесенный в России в список террористов и экстремистов, утверждает, что лидер Белого дома Дональд Трампа заявил ему, что "пора продвигаться" в вопросе принятия новых санкций в отношении России. Соответствующее заявление политика из Вашингтона опубликовало иностранное издание Politico.

Трамп сказал мне, что пришло время продвигаться, поэтому мы будем продвигаться. Я уверен, что президент готов к нашим действиям. сообщение сенатора США в комментарии для СМИ

Напомним, что Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект в Конгресс США по санкциям, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Сенатор и еще один автор проекта Ричард Блюменталь "за кулисами" внесли корректировки в документ, чтобы позволить расширить должностные полномочия главы государства по освобождению от введенных санкций. По данным журналистов из Politico, изначально законопроект позволял Дональду Трампу освобождать от давления страны, покупающие российскую нефть или уран, на 180 дней. Пересмотренный законопроект предусматривает второе такое же освобождение на аналогичный срок.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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