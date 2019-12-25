Politico: США могут возобновить поставки оружия Киеву после встречи в Риме

Иностранное СМИ сообщило о том, что решение будет принято по итогам встречи Кита Келлога с Рустемом Умеровым.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может возобновить поставки отдельных видов оружия армии киевского режима после рабочей встречи в Риме и Киеве. Соответствующей информацией с аудиторией поделились иностранные журналисты из издания Politico. Согласно собственным источникам газеты, специальный посланник лидера Белого дома по вопросам украинского кризиса Кит Келлог встретится с украинским министром по обороне Рустемом Умеровым "на Международной конференции по восстановлению Украины". Мероприятие состоится 10 и 11 июля. После него пройдут переговоры в столице Италии.

Официальный представитель спецпосланника Кита Келлога Морган Мерфи объяснил прессе, что на предстоящей в Киеве встрече Келлога с Умеровым изначально не предполагалось обсуждение военной помощи со стороны Пентагона, поскольку она готовилась до того, как на минувшей неделе у общественности появились сообщения о приостановке поставок оружия, выделяемого Вашинтгоном для ВСУ.

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Фото: pxhere.com