"Может мы примем решение, может, и нет".

Президент США Дональд Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США. Заявление он сделал на брифинге в Белом доме.

Глава государства допустил, что США может принять решение о сокращении объёмов добываемой нефти.

Может мы примем его, может, и нет, - сказал президент Соединённых Штатов.

Трамп отметил, что пока к нему не обращались с такими предложениями. Но сокращение, по его словам, может произойти автоматически, так как на нефтяном рынке падает спрос.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны.