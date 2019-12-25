Стали известны подробности об изнасиловании восьмиклассницы на Обводном канале

Как выяснилось, мужчина дал девочке выпить неизвестную жидкость из бутылки и воспользовался её беспомощным состоянием.

Петербургские полицейские задержали 28-летнего жителя Новосибирской области, работающего трактористом. Напомним, что мужчина подозревается в изнасиловании школьницы. Подробности стали известны Piter.TV.

Установлено, что насильник познакомился с девочкой на Лиговском проспекте. Он дал ей попить из бутылки с неизвестной жидкостью и воспользовался беспомощным состоянием подростка, затащив её под мост на набережной Обводного канала.

Кроме того, он совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.

Ранее мы сообщили о том, что пользователь сайта знакомств домогался до девочки-подростка в отеле на Съезжинской.

Фото: Pxhere