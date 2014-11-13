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Мужчина изнасиловал девочку под мостом на Обводном канале
Сегодня, 8:37
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Мужчина изнасиловал девочку под мостом на Обводном канале

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в воскресенье, 24 июля, в полицию поступило сообщение от петербурженки 1975 года рождения, о том, что 22 июля примерно в 21:00 под мостом по набережной Обводного канала неизвестный изнасиловал её дочь 2008 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 28-летний мужчина. На него составлена ориентировка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что водитель иномарки нанес ножевые ранения трем мужчинам на проспекте Культуры.

Фото: Piter.TV

Теги: обводный канал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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