Товарооборот между Петербургом и Белоруссией превысил $2 млрд в прошлом году

Показатель стал рекордным.

Власти Северной столицы провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Как сообщила пресс-служба Смольного, участники диалога оценили развитие двусторонних экономических отношений за последние годы.

Так, в 2022 году объём товарооборота между Петербургом и Белоруссией впервые в истории превысил отметку в $2 млрд, достигнув $2,65 млрд. Кроме того, закупки белорусской техники выросли до 2,8 тыс. единиц.

Крутой отметил, что цифры подтверждают стремление городу и соседней страны к тесному сотрудничеству, несмотря на санкционное давление Запада. В свою очередь губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что посодействует открытию на территории Северной столицы белорусского генерального консульства.

Ранее мы сообщили о том, что филиал образовательного центра "Сириус" могут создать в Петербурге.

Фото: Piter.TV