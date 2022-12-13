Филиал образовательного центра "Сириус" могут создать в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва обсудили открытие окружного филиала в Северной столице. Руководители встретились на расширенном заседании попечительского совета в Политехническом университете. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В правительстве города уверены, что подготовка будущих учёных укрепит технологический потенциал Петербурга.
Кроме того, проект будет полезен в масштабах всей страны, которая сейчас стремится к технологической независимости.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге создали приложение и нейросеть для распознавания речи по губам.
Фото: пресс-служба Федеральной территории "Сириус"
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