Заместитель гендира "Вертолетов России" выпал из окна дома на Рублевке

Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение с переломом черепа и другими травмами.

Заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на Рублевке. Пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

По данным СМИ, 5 октября Чечиков в состоянии алкогольного опьянения вылез из оконного проема, чтобы сфотографировать белок. Он потерял равновесие и упал. Шум услышала его жена и вызвала скорую. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение с переломом черепа и другими травмами.

В пресс-службе компании информацию о пьяном падении из-за белок отрицают. Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее блогер попал в реанимацию после падения с заброшенной котельной в Горелово.

Видео: YouTube/ Василий Пупкин, London Ambulance Service, ResusCouncilUK