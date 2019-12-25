Токаев заявил о продлении карантина в Казахстане

Он поблагодарил медицинских работников, полицейских и волонтеров за самоотверженную борьбу с коронавирусом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении карантинного режима в Казахстане. Он продлится до конца июля. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

По его словам, продление карантина связано с негативной эпидемиологической ситуацией в стране. Токаев заявил, что это должно помочь защитить жизни и здоровье граждан. Правительственная комиссия примет окончательное решение завтра, 14 июля.

Президент Казахстана поблагодарил медицинских работников, полицейских и волонтеров за самоотверженную борьбу с коронавирусом.

Ранее в Казахстане провели минуту молчания в память о жертвах коронавируса.