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Токаев упрекнул Назарбаева за появление сверхбогатых олигархов
Сегодня, 10:40
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Токаев упрекнул Назарбаева за появление сверхбогатых олигархов

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Он поручил создать фонд "Народу Казахстана" для решение проблем в ряде сфер.

Люди, разбогатевшие в том числе благодаря экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, обязаны делиться своими денежными средствами с народом. Такое мнение в ходе совещания с членами правительства республики выразил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил создать общественный социальный фонд для решения проблем населения Казахстана. Токаев потребовал от олигархата "значительных и регулярных отчислений".

Я ожидаю значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны бизнеса. Благодаря первому президенту Нурсултану Назарбаеву в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Политик отметил, что такой фонд будет назван "Народу Казахстана", а в его задачи будет входить решение проблем в сферах здравоохранения, образования и соцподдержки.

Ранее Токаев объявил мораторий на увеличение зарплат госслужащих.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24

Теги: касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, олигархи
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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