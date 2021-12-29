Токаев упрекнул Назарбаева за появление сверхбогатых олигархов

Он поручил создать фонд "Народу Казахстана" для решение проблем в ряде сфер.

Люди, разбогатевшие в том числе благодаря экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, обязаны делиться своими денежными средствами с народом. Такое мнение в ходе совещания с членами правительства республики выразил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил создать общественный социальный фонд для решения проблем населения Казахстана. Токаев потребовал от олигархата "значительных и регулярных отчислений".

Я ожидаю значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны бизнеса. Благодаря первому президенту Нурсултану Назарбаеву в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Политик отметил, что такой фонд будет назван "Народу Казахстана", а в его задачи будет входить решение проблем в сферах здравоохранения, образования и соцподдержки.

Ранее Токаев объявил мораторий на увеличение зарплат госслужащих.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24