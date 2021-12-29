Токаев объявил мораторий на увеличение зарплат госслужащих

Эта мера относится к членам правительства, депутатам и акимам регионов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на увеличение зарплат ряда государственных служащих. Об этом сам глава государства сообщил в ходе выступления перед членами парламента республики.

По мнению Токаева, на данный момент члены правительства, депутаты и акимы субъектов страны имеют достаточный для обеспечения заработок. Вследствие этого президент ввел мораторий на повышение им заработных плат сроком на пять лет.

Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Глава государства посоветовал депутатам мажилиса воспринять эту новость "с пониманием". Кроме того, Токаев поручил правительству в течение двух месяцев разработать и принять программу по повышению доходов населения республики.

Ранее президент Казахстана раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядков.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24