Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года

Президент готов еще раз принять участие в гонке за должность.

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные, внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года. Такое обращение глава государства сделал во время выступления перед нацией. Политик добавил, что также рекомендует ограничить срок нахождения у власти лидера республики одним сроком на семь лет, без права переизбрания. Политик планирует сам принять участие в гонке за место.

Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Напомним, что в настоящее время президент Казахстана избирается сроком на пять лет. Главой государства не может стать лицо, которое избиралось народом более чем два раза подряд.

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Фото и видео: YouTube / KTK TV