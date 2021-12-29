Токаев объяснил причины увольнения главы Минобороны Казахстана Бектанова

Новым министров обороны назначен Руслан Жаксылыков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о причинах увольнения Мурата Бектанова с поста министра обороны республики. В ходе совещания с руководящим составом ведомства глава государства заявил, что Бектанов не проявил командирских качеств.

Токаев подчеркнул, что этот недостаток стал одной из причин обращения за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Новым главой Минобороны республики назначен Руслан Жаксылыков. До этого момента он занимал пост главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тилеуберди заявил, что не считает Назарбаева и его родственников причастными к беспорядкам.

Фото: Instagram / tokayev_online