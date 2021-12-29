Глава МИД Казахстана не считает Назарбаева и его родственников причастными к беспорядкам

Расследование в конечном итоге покажет, кто стоит за организацией беспорядков, отметили в ведомстве.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тилеуберди не считает экс-президента страны Нурсултана Назарбаева и его родственников причастными к прошедшим в начале января беспорядкам. Об этом сам министр заявил в беседе с интернет-изданием Euractiv.

На вопрос, был ли бывший глава государства или члены его семьи причастными к недавним событиям, Тилеуберди ответил, что "он так не думает, но расследование в конечном итоге покажет".

В ходе интервью министр отметил, у страны не было иного выбора, кроме как призвать на помощь миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, это помогло предотвратить возможный государственный переворот.

Ранее Назарбаев заявил об отсутствии конфликта властных элит в Казахстане. Бывший президент в видеообращении к соотечественникам заявил, что действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

Фото: kremlin.ru