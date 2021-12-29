Назарбаев заявил об отсутствии конфликта властных элит в Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг наличие конфликта среди элит республики. Об этом он заявил в своем видеообращении к согражданам.
Он отметил, что действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, является председателем Совбеза республики, а в скором времени будет избран лидером партии "Нур Отан".
Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.
Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана
Кроме того, экс-глава государства призвал граждан страны поддержать новую программу реформ и выразил благодарность Токаеву за поддержку курса реформ и модернизации, которые Назарбаев проводил будучи президентом Казахстана.
Ранее Назарбаев заявил, что в настоящее время находится Казахстане.
Видео: Telegram/SHOT
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