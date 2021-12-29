Назарбаев заявил, что в настоящее время находится Казахстане

Он напомнил, что является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе в столице страны.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится на территории республики. Об этом сам бывший глава государства сообщил в видеообращении к согражданам.

Он напомнил, что является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе в столице страны.

Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в СМИ, сообщаю, что <…> в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Нурсултан Назарбаев, экс-президент Казахстана

Он отметил, что никакого конфликта или противостояния в элите республики нет, и назвал эту информацию беспочвенной. Кроме того, Назарбаев выразил благодарность нынешнему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку курса реформ и модернизации, которые он проводил будучи лидером страны.

Ранее банкир из Казахстана заявил, что протесты в стране координировали из Киева.

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