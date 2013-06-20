TikTok начнет автоматически удалять видео с запрещенным контентом

Нововведение будет запущено в США и Канаде в течение ближайших недель.

Сервис коротких видео TikTok изменит систему модерации контента. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Предполагается, что такие меры способны снять нагрузку на модераторов.

Социальная сеть воспользуется автоматизированными системами для мониторинга и удаления видео с контентом, размещение которого запрещено политикой TikTok. В частности, к такому содержимому относятся сцены с обнаженным телом, сценами секса, насилия, а также незаконными действиями и запрещенными товарами.

Уведомление об удалении мгновенно поступит автору ролика. Уточняется, что у него появится возможность обжаловать решение компании.

Автоматическая проверка контента будет запущена в Соединенных Штатах и Канаде в течение ближайших недель. Тестирование проекта уже состоялось в Бразилии и Пакистане.

Ранее мы сообщали, что Instagram начнет конкурировать с TikTok и YouTube.

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