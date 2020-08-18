Ролик опубликован на ютуб-канале "Страна для жизни".

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к дню рождения своего арестованного мужа - видеоблогера Сергея Тихановского. Ему исполнилось 42 года.

Ролик опубликован на ютуб-канале "Страна для жизни", который вёл Тихановский.

Светлана заявила, что её муж будет встречать день рождения ни в кругу семьи и друзей, а за решёткой в тюрьме. Тихановская уверена, что за арестом её мужа стоят белорусские спецслужбы, которые хотели, чтобы Сергей замолчал и не участвовал в выборах президента — как он планировал.

Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система. Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

Она отметила, что систему контролирует один человек, который "держит страну в страхе уже 26 лет". Тихановская подчеркнула, что именно "этот человек украл у белорусов их выбор".

Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни.

Возле СИЗО, где отбывает арест Тихановский, сегодня собрались граждане в знак поддержки. Они скандировали "С днём рождения!".

Ранее Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом.

Видео: Youtube/Страна для жизни