Тихановская требует от Лукашенко мирной передачи власти

Она заявила, что нынешняя власть пытается удержать контроль над государством в своих руках при помощи "силовых методов".

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская требует от Александра Лукашенко мирной передачи власти. Она назвала себя победителем голосования и не признала официальные предварительные итоги, которые обнародовал ЦИК республики.

Штаб кандидата требует "мирной передачи власти", потому что это воля белорусского народа.

Тихановская заявила, что власть не слышит своих граждан.

Она полностью оторвалась от народа, но я должна повторить, что мы за мирные перемены. Светалан Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

Также она заявила, что нынешняя власть пытается удержать контроль над государством в своих руках при помощи "силовых методов".

Ранее Лукашенко заявил, что интернет во время выборов отключили из-за границы.