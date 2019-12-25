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Лукашенко заявил, что интернет во время выборов отключили из-за границы
Сегодня, 13:41
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matveyvn

Лукашенко заявил, что интернет во время выборов отключили из-за границы

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Белорусские специалисты пытаются понять — откуда идёт блокировка.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет во время выборов отключили из-за границы. По его словам, власти страны не имеют к этому отношения.

Он рассказал о том, что белорусов призывают выходить на митинги.

Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он заявил, что белорусские специалисты пытаются понять — откуда идёт блокировка. Лукашенко призвал не обвинять белорусские власти в том, что интернет работает плохо, потому что это не их инициатива.

Ранее Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в Белоруссии.

Теги: выборы президента белоруссии, интернет, лукашенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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