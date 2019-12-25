Белорусские специалисты пытаются понять — откуда идёт блокировка.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет во время выборов отключили из-за границы. По его словам, власти страны не имеют к этому отношения.

Он рассказал о том, что белорусов призывают выходить на митинги.

Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он заявил, что белорусские специалисты пытаются понять — откуда идёт блокировка. Лукашенко призвал не обвинять белорусские власти в том, что интернет работает плохо, потому что это не их инициатива.

Ранее Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в Белоруссии.