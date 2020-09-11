Светлана Тихановская считает, что Белоруссия может выбрать собственный путь развития. Об этом оппозиционный политик заявила в интервью польскому изданию "Речь посполита". Бывший кандидат в президенты Белоруссии рассказала, что Минск может развиваться без ориентацию исключительно на Россию или только на Европу.
Мы не будем ссориться с Россией, но также и с Европой, США, НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми странами. Белорусы видят, что это демократические страны с высоким уровнем жизни. Мы тоже хотим так жить
Светлана Тихановская, белорусский оппозиционный политик
Женщина отметила, что на данный момент рано говорить о сближении Минска и Евросоюза. Политик считает, что для начала страна должна выйти из политического кризиса, а уже потом решать о выборе пути.
Тихановская обратилась к белорусам с просьбой выйти на новый марш.
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