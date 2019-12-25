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Светлана Тихановская обратилась к россиянам
Сегодня, 9:24
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lesjasap

Светлана Тихановская обратилась к россиянам

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Политик назвала россиян и белорусов братскими народами.

Светлана Тихановская обратилась к россиянам. Оппозиционный белорусский политик записала обращение к гражданам РФ. Он размещен в Telegram-канале "Пул первой". В заявлении женщина назвала белорусов и россиян братскими народами. Она отметила, что протестное движение в республике не направлено против Москвы.

Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой

Светлана Тихановская, белорусский оппозиционный политик

В Кремле не готовы признать наличие в Белоруссии политзаключенных.

Теги: белоруссия, оппозиция, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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