Политик назвала россиян и белорусов братскими народами.

Светлана Тихановская обратилась к россиянам. Оппозиционный белорусский политик записала обращение к гражданам РФ. Он размещен в Telegram-канале "Пул первой". В заявлении женщина назвала белорусов и россиян братскими народами. Она отметила, что протестное движение в республике не направлено против Москвы.

Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой Светлана Тихановская, белорусский оппозиционный политик

В Кремле не готовы признать наличие в Белоруссии политзаключенных.