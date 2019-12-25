Дипломатические ведомства появились в 14 странах мира.

Светлана Тихановская открыла "народные посольства" Белоруссии. Об этом политик написала пост в собственном Telegram-канале. Она приняла участие в виртуальном открытии учреждений. Бывший кандидат на пост президента республики призвала сограждан направить все силы "на общее дело".

Народные посольства нацелены на защиту прав, поддержку и солидаризацию белорусов, живущих в разных странах мира….Рассказывайте всем о примерах нашей солидарности и взаимопомощи. О нашей непрекращающейся жажде свободы. Об уникальном белорусском достоинстве Светлана Тихановская, белорусский политик

В издании Tut.by напомнили, что "народные посольства" открылись на базе белорусских диаспор в 14 странах. В список вошли Ирландия, Швеция, Испания, Литва, Португалия, Швеция, Южная Корея, Франция, Великобритания, Украина, Бразилия, Германия, Словения, Чехия. "Консульства" сформированы на территории Шотландии и Каталонии.

Тихановская призвала Литву ввести санкции против "Беларуськалия".

Фото: Telegram-канал/Светлана Тихановская