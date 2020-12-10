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Тихановская призвала Литву ввести санкции против "Беларуськалия"

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Политик заявила, что предприятие увольняет оппозиционных сотрудников.

Светлана Тихановская призвала Литву ввести санкции против "Беларуськалия". Об этом белорусский оппозиционный политик сообщила в рамках интервью журналистам агентства BNS. Бывший кандидат в президенты сообщила, что завод является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой арене. В частности, продукция предприятия экспортируется и через Клайпедский морской порт на Балтике. 

Мы просим не покупать продукцию, производимую компанией "Беларуськалий", чтобы деньги этого предприятия не поступали режиму Лукашенко...Мы затронули вопрос о повышении стоимости транзита удобрений, чтобы это было увязано с увольнениями работников предприятия: увольняете людей - повышаем цену или прекратим транзит

Светлана Тихановская белорусский оппозиционный политик

Тихановская уверена, что на заводе "Беларуськалий" увольняют сотрудников, которые не поддерживают правление Александра Лукашенко. В частности, речь идет о протестующих против белорусских властей. В списке санкционных предприятий оппозиция также надеется увидеть "Гродно Азот" и "Нафтан". 

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о визах.

Видео: YT / BNS Lietuva

Теги: беларуськалий, литва, санкции, свтелана тихановская
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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