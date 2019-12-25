В конце октября его одобрила Палата представителей.

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о визах. Документ опубликован на официальном правовом портале республики.

В конце октября его одобрила Палата представителей, 20 ноября - Совет республики. Теперь Белоруссия завершила процедуры по ратификации внутри государства.

Соглашение позволит регулировать миграционные процессы в двух государствах. Иностранные граждане и лица без гражданства позволят въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по Белоруссии и России. Для этого будет достаточно визы одной из стран и документов по удостоверению личности.

Ранее Тихановская призвала Европу расследовать преступления белорусских властей.

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