Тихановская объявила о создании в Белоруссии координационного совета для передачи власти

Она подчеркнула, что она и её команда готовы к переговорам с властями.

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии координационного совета для обеспечения трансфера власти. Об этом она рассказала в обращении в телеграм-канале объединенного штаба оппозиционных кандидатов "Пул первой".

Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями. Светлана Тихановская, политик

Она отметила, что такое решение принято в связи с необходимостью принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси. По её словам, совету нужны экспертыне оценки и мнения, помощь от граждан.

Тихановская заявила, что в совет могут войти "представители гражданского общества, "уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела". Сбор заявок будут вести доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак.

Также Светлана Тихановская подчеркнула, что она и её команда готовы к переговорам с властями.

Ранее в Белоруссии анонсировали большой "Марш свободы".

Видео: Youtube/Страна для жизни