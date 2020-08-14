Тихановская объявила о создании в Белоруссии координационного совета для передачи власти

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии координационного совета для обеспечения трансфера власти. Об этом она рассказала в обращении в телеграм-канале объединенного штаба оппозиционных кандидатов "Пул первой".
Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями.
Светлана Тихановская, политик
Она отметила, что такое решение принято в связи с необходимостью принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси. По её словам, совету нужны экспертыне оценки и мнения, помощь от граждан.
Тихановская заявила, что в совет могут войти "представители гражданского общества, "уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела". Сбор заявок будут вести доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак.
Также Светлана Тихановская подчеркнула, что она и её команда готовы к переговорам с властями.
Ранее в Белоруссии анонсировали большой "Марш свободы".
Видео: Youtube/Страна для жизни
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