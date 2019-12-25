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Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода
Сегодня, 10:28
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matveyvn

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

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В данном вопросе, скорее всего, будут учитываться мнения людей.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская гарантирует безопасность Алексенда Лукашенко в случае его мирного ухода с поста президента. Об этом она расскзала в интервью изданию LB.ua.

Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть.

Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Белоруссии

Она отметила, что в данном вопросе, скорее всего, будут учитываться мнения людей. Журналисты задали Тихановской вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности в случае мирного ухода. Оппозиционерка ответила "Да. Даже больше".

Ранее Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента вопросом времени.

Теги: лукашенко, протесты в белоруссии, тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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