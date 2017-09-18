На территории завода "Краснознаменец" построят жилые дома "комфорт-класса"

На востоке Петербурга на месте "боевого" завода заселятся обычные петербуржцы.

Территорию завода “Краснознаменец” займут новостройки. Предприятие когда-то выпускало боевые припасы. В 2017 году цеха перенесли за пределы города из-за опасности производства. Теперь пустующее пространство в восточной части Петербурга хотят отдать под строительство жилых домов.

“РТ-Стройтех” продает 34,8 гектаров земли. Такая информация появилась на официальном сайте государственной компании. По предварительным подсчетам, планируется создать на участке более 300 тысяч квадратных метров жилплощади. В квартирах смогут разместиться около 11 тысяч человек. Большая часть зданий получит уровень “комфорт-класса”.

В проект также включено возведение объектов социального значения, подземные и наземные паркинги и необходимая инфраструктура. Здания будут находиться в 10 километрах от Петербурга.

