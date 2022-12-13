Тьерри Валет: пенсионная реформа во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие недели

Активист не думает, что протесты прекратятся в ближайшие недели.

Ситуация с пенсионной реформой во Франции грозит местным властям социальным взрывом, который может произойти в ближайшие дни или недели. Соответствующее мнение в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" огласил основатель политического ядра движения "желтых жилетов" — ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. Общественный деятель полагает, что спад количества участников массовых протестов является временным явлением. Он уверен, что президент Эмманюэль Макрон всегда является для граждан провоцирующим политиком и не может от этого удержаться, поэтому глава государства продолжит продавливать эту реформу. В свою очередь это усилит злость граждан

Ситуация остается взрывоопасной, и в любой момент все может взорваться. Нет никаких сомнений в том, что это произойдет в ближайшие дни или недели. Протестное движение не заканчивается за пару недель. Тьерри Валет, активист

Напомним, что на территории Франции в четверг 6 апреля прошла 11-я акция протеста против пенсионной реформы. По данным правоохранительных органов страны, в манифестациях приняли участие 570 тысяч человек. Этот показатель меньше, чем в прошлый раз, когда протестовали 740 тысяч.

Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости