Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран

Глава Франции надеется, что данный вид оружие не будет использоваться на Украине.

Французская администрация выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей. Соответствующее заявление глава государства Эмманюэль Макрон сделал в рамках выступления перед журналистами на совместной пресс-конференции с китайским председателем Си Цзиньпином. Политик уточнил, что Париж считает важным исключить применение таких стратегических сил в рамках текущего украинского конфликта.

Ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере. Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Китай и Франция призовут мир к сдержанности по Украине, заявил Си Цзиньпин.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24