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Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран

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Глава Франции надеется, что данный вид оружие не будет использоваться на Украине.

Французская администрация выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей. Соответствующее заявление глава государства Эмманюэль Макрон сделал в рамках выступления перед журналистами на совместной пресс-конференции с китайским председателем Си Цзиньпином. Политик уточнил, что Париж считает важным исключить применение таких стратегических сил в рамках текущего украинского конфликта.

Ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере. Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Китай и Франция призовут мир к сдержанности по Украине, заявил Си Цзиньпин.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24

Теги: белоруссия, франция, эмманюэль макрон, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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adoralis anarafyn
Сегодня 14:54

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