Китай и Франция призовут мир к сдержанности по Украине, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин проводит встречу с главой Франции в Пекине.

Китайская администрация совместно с французскими коллегами готова призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в вопросе украинского кризиса. Соответствующее заявление председатель КНР Си Цзиньпин сделал в рамках двусторонних контактов с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Контакты между политиками происходят в Пекине, куда глава Елисейского дворца прибыл с официальным, рабочим визитом. Си Цзиньпин перед иностранным гостем выступил за возобновление мирных переговоров между Киевом и Москвой "как можно скорее". В Пекине уверены в том, что политическое решение может быть достигнуто.

Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности, а также к тому, чтобы избегать действий, которые усугубят кризис или выведут его из-под контроля. Си Цзиньпин, председатель КНР

Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ