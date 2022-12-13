Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином

Главы КНР и Франции проведут двусторонние переговоры.

Китайский председатель Си Цзиньпин в четверг 6 апреля организовал приветственную торжественную церемонию по случаю прибытия на территорию страны французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом сообщили местные журналисты Центрального телевидения КНР. Известно, что мероприятия проводятся перед Домом народных собраний (парламент). руководство КНР совместно с французской делегацией наблюдали за маршем почетного караула Народно-освободительной армии Китая. Во второй половине для у главы КНР и Франции будет проведена двусторонняя рабочая встреча, детали которой публично на текущий момент не приводятся.

Макрон прибыл в Китай с государственным визитом.

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