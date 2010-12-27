Белая термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Из нее президент России пил во время ужина G20. Стоимость такого мини-термоса варьируется от 50 до 200 юаней (от 400 до 1,8 тысячи рублей).

Термокружка, похожая на ту, из которой президент России Владимир Путин пил чай на ужине лидеров стран G20 в Осаке, стала хитом продаж на крупнейшей китайской площадке онлайн-торговли. Об этом сообщила китайская ежедневная газета Global Times.

Магазины начали принимать предзаказы на белую кружку с золотым гербом Российской Федерации. Стоимость такого мини-термоса варьируется от 50 до 200 юаней (от 400 до 1,8 тысячи рублей). Термокружка стала популярной после сообщений СМИ. В одном из магазинов она позиционируется, как "высококлассная" и "полезная для здоровья".

Китайское издание подчеркивает, что китайцы очень уважают Путина.

СМИ: Россия и Япония договорились о сотрудничестве.

Фото: Twutter/ Global Times