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Белая термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Сегодня, 15:43
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nastya960

Белая термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

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Из нее президент России пил во время ужина G20. Стоимость такого мини-термоса варьируется от 50 до 200 юаней (от 400 до 1,8 тысячи рублей).

Термокружка, похожая на ту, из которой президент России Владимир Путин пил чай на ужине лидеров стран G20 в Осаке, стала хитом продаж на крупнейшей китайской площадке онлайн-торговли. Об этом сообщила китайская ежедневная газета Global Times.

Магазины начали принимать предзаказы на белую кружку с золотым гербом Российской Федерации. Стоимость такого мини-термоса варьируется от 50 до 200 юаней (от 400 до 1,8 тысячи рублей). Термокружка стала популярной после сообщений СМИ. В одном из магазинов она позиционируется, как "высококлассная" и "полезная для здоровья".

Китайское издание подчеркивает, что китайцы очень уважают Путина.

СМИ: Россия и Япония договорились о сотрудничестве.
Фото: Twutter/ Global Times

Теги: g20, большая двадцатка, китай, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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