Тереза Мэй станцевала под хиты АВВА и попала на видео

Мэй присутствовала на фестивале "Хенли".

Танцы премьер-министра Великобритании Тереза Мэй попали на видео очевидцев. Мэй присутствовала на фестивале "Хенли" и энергичено танцевала под песни группы ABBA. Об этом сообщил Reuters.

Премьер-министр танцевала под песни "Королева танца" (Dancing Queen) и Mamma Mia. Рядом с ней на фестивале был и муж.

Фестиваль "Хенли" — ежегодный музыкальный праздник в Британии, который в этом году проходил с 10 по 14 июля. В этом году на фестивале исполнялись британские и международные хиты разных лет.

В 2018 пользователи интернета высмеяли очередной реверанс Терезы Мэй.

Видео: Twitter