Теракт в Конго унес жизни шести человек

В числе погибших два ребенка.

В городе Бени республики Конго был совершен теракт. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Трагедия произошла в местном баре. Взрыв бомбы произвел террорист-смертник у входа в питейное заведение, где жители города отмечали Рождество. После этого началась стрельба.

На данный момент известно, что в результате ЧП погибли шесть человек, включая двоих несовершеннолетних. 13 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Никто из террористических группировок еще не взял на себя ответственность за произошедшее.

Ранее на Алтае в ДТП погибли пять человек.

Видео: YouTube / Congo Live TV