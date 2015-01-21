  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Теперь поезд "Ласточка" будет делать остановку на станции Каннельярви
Сегодня, 9:24
365
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Теперь поезд "Ласточка" будет делать остановку на станции Каннельярви

0 0

С 12 декабря изменится расписание движения составов.

С 12 декабря скоростной пригородный поезд "Ласточка", который курсирует между Петербургом и Выборгом, будет делать остановки на станции Каннельярви. Об этом сообщили в АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Остановку ввели в целях улучшения качества обслуживания пассажиров. Жителям Петербурга и Ленобласти рекомендуют обращать внимание на изменения в расписании движения поездов. Информация отображена на сайте РЖД и на вокзалах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ближайшие дни в Ленобласти похолодает до -25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, каннельярви, ласточка, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии