Телевидение Белоруссии сообщило о рейтинге Лукашенко в 72,3%

Белорусское телевидение спросило граждан страны об их электоральных предпочтениях.

В Белоруссии сообщили о рейтинге Александра Лукашенко в 72,3%. Об этом заявили представители "Общенационального телевидения". Журналисты сослались на результаты опроса Аналитического центра Ecoom, проведенного по заказу "Второго национального телеканала" 23-27 июля. Избиратели в 72,3% случаях заявили, что 9 августа на голосовании за нового президента республики планируют отдать голос за действующего главу государства. В общей сложности идти на выборы планируют 89,5 % населения. Проголосовать досрочно могут 61,4% граждан.

В СМИ заметили, что суммарный рейтинг оппозиционных кандидатов не превышает 10%. Против всех кандидатов выступают 3,7 граждан Белоруссии. Затруднились дать ответ 10,9% населения. Еще 3,1% не захотели отвечать на вопрос о вои политических предпочтениях.

Опрос также показал, что уровень доверия Лукашенко составляет 78,1%. Он включает в себя электоральный рейтинг, а также оценку социально-экономической политики кандидата.

Эксперт считает, что Лукашенко решил использовать болезнь коронавирусом в предвыборных целях.

Видео: YT / CTVBY