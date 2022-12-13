Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить

Американец подозревает главу США недостатке сил для управления страной.

Американский телеведущий с местного телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент страны Джо Байден теряет способность говорить. Эксперт объяснил зрителям, что у лидера Белого дома осталось недостаточно как умственных, так и физических сил для того, чтобы иметь возможность управлять США. Такер Карлсон добавил, что речь идет не об информационной атаке на политика, а лишь о наблюдениях за его поведением. При этом власти приказывают СМИ игнорировать эти конфузы, так как они связаны с естественными процессами, происходящими в организме человека.

Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. На данный момент он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить. Такер Карлсон, ведущий США

Такер Карлсон заметил, что телеканал Fox News показал миллион подобных юмористических фрагментов с поведением Джо Байдена за последние годы, и может показать еще миллион, "потому что Байден разговаривает так каждый день".

Обозреватель Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Зеленского темной силой.

Фото и видео: YouTube / Fox News