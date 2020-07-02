Эд Генри потерял место ведущего новостей после внутреннего расследования Fox News.

Американского телеведущего уволили после жалоб на сексуальные домогательства. Об этом официально сообщил телеканал Fox News. Представители канала отметили, что были вынуждены лишить должности ведущего новостей Эда Генри из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Известно, что жалоба на поведение Генри поступила 25 июня. Ее получило руководство телеканала. Журналисты обвинили в приставаниях на рабочем месте, которые произошли несколько лет назад. Канал провел внутреннее расследование с привлечением сторонней юридической компании. По результатам проверки Эд Генри лишился места.

На Fox News отметили, что строго запрещают своим сотрудникам все формы сексуальных домогательств, а также дискриминации и неправомерных действий.

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Видео: YouTube / FOX News