Американского телеведущего уволили после жалоб на сексуальные домогательства. Об этом официально сообщил телеканал Fox News. Представители канала отметили, что были вынуждены лишить должности ведущего новостей Эда Генри из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Известно, что жалоба на поведение Генри поступила 25 июня. Ее получило руководство телеканала. Журналисты обвинили в приставаниях на рабочем месте, которые произошли несколько лет назад. Канал провел внутреннее расследование с привлечением сторонней юридической компании. По результатам проверки Эд Генри лишился места.
На Fox News отметили, что строго запрещают своим сотрудникам все формы сексуальных домогательств, а также дискриминации и неправомерных действий.
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Видео: YouTube / FOX News
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