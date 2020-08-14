В Индонезии родился теленок с полицефалией.

Теленок-мутант с двумя мордами стал символом удачи. О рождении необычного животного в Индонезии рассказали журналисты из Daily Mail. Они объяснили, что в провинции Восточная Ява корова родила теленка, страдающего полицефалией. Он появился на свет 9 августа. У новорожденной самки два рта и четыре глаза. Все органы функционируют.

Хозяин теленка считает, что такое животное принесет ему удачу. Мужчина подкармливает мутанта витаминами и поит молоком из бутылочки. Теленок пока что не научился самостоятельно ходить. В местном департаменте по животноводству советуют не волноваться по этому поводу. У новорожденного может уйти пять дней, чтобы начать движение.

Поросенок-мутант с двумя головами и тремя глазами попал на видео.

Видео: YouTube / Daily Mail