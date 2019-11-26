Появился трейлер продолжения "Ходячих мертвецов"

Премьера первой серии второй части десятого сезона состоится в феврале 2020 года.

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.

Премьера первой серии второй части десятого сезона состоится в феврале 2020 года. История расскажет о дальнейшей жизни выживших после зомби-апокалипсиса.

Сценарист "Ходячих мертвецов" Анджела Канг сообщила поклонникам, что безрассудная Кэрол выступит в продолжении сериала в качестве ведущего персонажа. Ее решения, в большинстве случаев основанные на эмоциях, будут контрастировать со сдержанной Мишонн.

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Видео: YouTube / OneFergus