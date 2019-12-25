Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков

Функция доступна на iOS.

В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков, пока она доступна в тестовом режиме. На обновления обратило внимание издание "Код Дурова".

Чтобы попробовать обновление, для начала нужно обновить приложение до последней версии. Затем нужно 10 раз нажать на значок "шестеренки" настроек и потом включить

Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого можно использовать видеозвонки, но при условии, что такую же функцию включит и собеседник.

Также в мессенджере появились еще некоторые функции. Теперь вместо статичного аватара можно поставить видео. Разработчики улучшили раздел "Люди рядом", добавив возможность узнать, на каком расстоянии от вас находится собеседник. Также теперь с помощью Telegram можно пересылать файлы размером до 2 Гб (ранее 1,5 Гб).

В WhatsApp появится функция привязки нескольких устройств.

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