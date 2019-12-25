Смартфон может быть заражен вирусом через внешний аккумулятор

Как оказалось, хакеры могут встраивать троянские программы во внешние зарядки и общедоступные блоки питания.

Выявлен новый путь заражения смартфонов вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщило издание Gizmochina со ссылкой на бюро кибербезопасности Министерства общественной безопасности Китая.

Как оказалось, хакеры могут встраивать троянские программы во внешние зарядки и общедоступные блоки питания. Достаточно один раз подключить телефон, в нем уже окажется вирус. Вирус может украсть персональные данные или установить на смартфон рекламное ПО.

Чтобы избежать этого, не нужно заряжать смартфон общедоступными и бесплатными зарядками. При покупке нового аккумулятора нужно смотреть, кто является производителем.

В ноябре были названы семь способов решения проблем с зарядкой смартфона.

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